«Мерседес-Бенц» загорелся во Владимире на Нижней Дуброве у дома №28а. Это произошло ночью 19 июля. Фото и видео «Шестому каналу» прислали очевидцы. Как сообщили в МЧС области, пожарных вызвали

«Мерседес-Бенц» загорелся во Владимире на Нижней Дуброве у дома №28а. Это произошло ночью 19 июля. Фото и видео «Шестому каналу» прислали очевидцы. Как сообщили в МЧС области, пожарных вызвали в 2:48. Прибывшие спасатели потушили возгорание. Предварительной причиной происшествия назвали неисправность. При этом очевидцы рассказывают о троих неизвестных в масках, которые якобы разбили окно авто, облили