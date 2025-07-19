Волонтеры приюта для бездомных животных «Дорога добра» рассказали, как себя чувствует лисичка Челси. Теперь она уже подросток. На лапе все еще есть небольшой отек и ранка не до конца

Волонтеры приюта для бездомных животных «Дорога добра» рассказали, как себя чувствует лисичка Челси. Теперь она уже подросток. На лапе все еще есть небольшой отек и ранка не до конца затянулась, но ситуация стала заметно лучше. Риска ампутации нет. Нетипичная подопечная оказалась под крылом зоозащитников в конце мая этого года. Волонтерам позвонил житель одного из СНТ