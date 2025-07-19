В этом году специалисты Роспотребнадзора области исследовали 838 проб молочной продукции. Как оказалось, 6,7% (то есть, около 56 проб) образцов не соответствуют нормам – в них нашли кишечную

В этом году специалисты Роспотребнадзора области исследовали 838 проб молочной продукции. Как оказалось, 6,7% (то есть, около 56 проб) образцов не соответствуют нормам – в них нашли кишечную палочку, патогенные микроорганизмы, дрожжи. Еще 4,8% проб не соответствуют нормам по физико-химическим показателям. 39 проб исследовали на фальсификацию. Как рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора, нестандартных проб не