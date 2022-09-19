Анна Банщикова опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена ее пятилетняя дочь.

Анна Банщикова опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена ее пятилетняя дочь.Анна Банщикова гордится своей дочерью, ведь та с малых лет снимается в кино. По слова актрисы, ее наследнице очень нравится съемочная площадка. Маленькую Машу можно увидеть в сериале "Ищейка", где ее родительница играет главную роль. Труд малышки оплачивается. Она получает гонорар, который ее знаменитая мать предусмотрительно откладывает.Недавно в Краснодарском крае стартовали съемки продолжения сериала "Ищейка". Теперь полюбившееся телезрителям шоу будет называться именно так. Свободное от съемок время Банщикова проводит с детьми. Например, находясь в Прасковеевке, актриса отправилась вместе с дочерью на прогулку на лошадях. Там же сделала фото, которое появилось в Сети.Снимок, на котором Маша запечатлена сидя в седле, произвел настоящий фурор. Многие интернет-пользователи отметили, что дочь Анны за лето заметно повзрослела. "Невероятная красавица", "Так выросла!", "Прекрасные!", – написали преданные поклонники актрисы.Напомним, премьера первого сезона сериала "Ищейка" состоялась в мае 2016 года. С того момента зрителям Первого канала показали шесть сезонов. Продолжению сериала было решено дать иное название – "Кушнир".