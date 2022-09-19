На станции Каширская БКЛ метро завершили внутреннюю отделку пассажирской зоны западного вестибюля.

На станции "Каширская" БКЛ метро завершили внутреннюю отделку пассажирской зоны западного вестибюля.Строительство московского метро продолжается активными темпами.Власти российской столицы прикладывают большие усилия, чтобы обеспечить все районыгорода станциями, ведь сегодня во многомиллионной Москве метро остается главнойтранспортной артерией.При этом самым масштабным проектом в истории столичногометростроения является Большая кольцевая линия. Полностью замкнуть БКЛ метропланируется к концу текущего года. Она протянется на 70 километров и будет включатьв себя 31 станция, а также три электродепо.На БКЛ находится и станция "Каширская". Отделка еезападного вестибюля уже завершена. По завершении работ на путевых стенах будутразмещены отреставрированные исторические панно. Монтажные работы выполнены натри четверти.Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросамградостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в западномвестибюле остановочного пункта выполнены архитектурно-отделочные работыпассажирской зоны. Пол и стены, по его словам, полностью отделаны гранитом имрамором. Специалисты уже приступили к облицовке фасада вестибюля материаламииз натурального камня."Предстоит смонтировать оборудование кассового зала, в частноститурникеты и современную навигацию Московского метрополитена, в том числевысококонтрастные указатели, контрастные полосы и фактурные покрытия пола дляслабовидящих пассажиров", — отметил чиновник.Он также подчеркнул, что у станции "Каширская" дваподземных вестибюля, которые выходят на обе стороны Каширского шоссе. При этомвосточная зона для пассажиров продолжает функционировать, так каккросс-платформенная станция работает в составе Замоскворецкой линии.Часть работ проводится в ночное время, чтобы не мешатьпассажирам. Специалисты уже закрепили буквы, из которых состоит названиестанции. Исторические панно, которые скоро вернут на путевые стены, былисозданы в 1969 году. Они представляют собой композиции из листовогоалюминиевого сплава на тему жизни страны: "Линия электропередачи","Планеты и спутник", "Дома и метрополитен" и"Гидроэлектростанция".