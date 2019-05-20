Певец сделал откровенное заявление о своем
ребенке. В Instagram
Влад Топалов написал, что малыш его иногда страшно бесит.
Певец сделал откровенное заявление о своем
ребенке. В Instagram
Влад Топалов написал, что малыш его иногда страшно бесит.
Артист честно рассказал
о тонкостях отцовства. Несмотря на счастье, которые сын подарил ему своим
появлением, Влад Топалов признался, что иногда ему сложно справиться с
ситуацией.
"В моей жизни появилось
огромное солнце в лице жены, и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное,
сладкое, медовое, масляное счастье!" – начал свой пост о ребенке артист. "Он
порой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел,
как он вылазил", – неожиданно заявил Влад Топалов.
Однако певец сразу же
добавил, что все это шутки. "Видишь, как он улыбается – и сразу все раздражение
проходит", – сообщил артист своим поклонникам.
Комментаторы поддержали
Влада Топалова. Одни начали делиться собственным опытом воспитания, а кто-то
пожелал певцу и его супруге, телеведущей Регине Тодоренко счастья и крепкого
здоровья. "Молодец, честный отец. На
самом деле, у всех возникает периодически желание... засунуть обратно", "Это
редкое качество, когда мужчина искренно может радоваться созданию новой
жизни... это как минимум заслуживает уважения!!! Семейного счастья любви и трепета на долгие годы",
– высказались фолловеры
Напомним, и Регина Тодоренко стали родителями в декабре 2018 года. В октябре 2018-го певец и телеведущая стали
мужем и женой.