Певец сделал откровенное заявление о своем ребенке. В Instagram Влад Топалов написал, что малыш его иногда страшно бесит.

Певец сделал откровенное заявление о своемребенке. В InstagramВлад Топалов написал, что малыш его иногда страшно бесит.Артист честно рассказало тонкостях отцовства. Несмотря на счастье, которые сын подарил ему своимпоявлением, Влад Топалов признался, что иногда ему сложно справиться сситуацией."В моей жизни появилосьогромное солнце в лице жены, и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное,сладкое, медовое, масляное счастье!" – начал свой пост о ребенке артист. "Онпорой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел,как он вылазил", – неожиданно заявил Влад Топалов.Однако певец сразу жедобавил, что все это шутки. "Видишь, как он улыбается – и сразу все раздражениепроходит", – сообщил артист своим поклонникам.Комментаторы поддержалиВлада Топалова. Одни начали делиться собственным опытом воспитания, а кто-топожелал певцу и его супруге, телеведущей Регине Тодоренко счастья и крепкогоздоровья. "Молодец, честный отец. Насамом деле, у всех возникает периодически желание... засунуть обратно", "Эторедкое качество, когда мужчина искренно может радоваться созданию новойжизни... это как минимум заслуживает уважения!!! Семейного счастья любви и трепета на долгие годы",– высказались фолловерыНапомним, и Регина Тодоренко стали родителями в декабре 2018 года. В октябре 2018-го певец и телеведущая сталимужем и женой.