Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан рассказал о том, какая катастрофа может ждать страну в том случае, если власти объявят о дефолте. По его словам, проблемы могут вызвать даже сами разговоры о возможном банкротстве.

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан рассказал о том, какая катастрофа может ждать страну в том случае, если власти объявят о дефолте. По его словам, проблемы могут вызвать даже сами разговоры о возможном банкротстве.По словам чиновника, если международная общественность продолжит выслушивать сетования Киева о тяжелой экономической ситуации, из-за которой в стране может быть объявлен дефолт, государство в конечном счете может лишиться инвестиций. Никто не хочет давать свои деньги тому, кто может в любой момент отказаться их отдавать, объясняя это банкротством."Предпосылок к дефолту в Украине нет", – уверен Валерий Пацкан. Он считает, что в случае, если украинские власти объявят о банкротстве, страну ждет настоящая катастрофа. "Мы не будем иметь никаких заимствований, от нас отвернутся все инвесторы и у нас будет галопирующая инфляция, как в 1996 году. Дефолт отбросит страну минимум на три года назад – это без траншей, без инвесторов и с бешеной инфляцией", – цитирует издание "Обозреватель" главу Счетной палаты Украины.При этом сможет ли страна начать возвращать свои долги, или же будет вынуждена все же объявить о своей финансовой несостоятельности, будет решаться в 2019 году, уверен чиновник. Сам он настроен оптимистично. "Мы будем наращивать темпы роста экономики, и тогда будет лучше", – уверен Валерий Пацкан. Разговоры же о возможном дефолте могут отпугнуть возможных инвесторов, что как раз затормозит экономическое развитие страны.Чиновник подчеркнул, что дефолт означает не безболезненное списание всех долгов страны, а тяжелый процесс, который приведет к серьезным экономическим проблемам на Украине и отразится в том числе и на простых гражданах. Ранее некоторые эксперты говорили о возможном объявлении банкротства как о способе не расплачиваться по набранным кредитам. Некоторым украинцам такой сценарий показался привлекательным.