Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с детьми.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с детьми.В субботу, 19 июня, Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске. Общаясь с детьми, президент Белоруссии назвал себя глюкозой. Глава государства уточнил, что лечит только взрослых. "Вырастешь — я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против?", – обратился к мальчику политик.Ребенок, вероятно, не понял слова президента, поэтому решил промолчать. Этим мальчик вызвал смех Лукашенко и других взрослых, находящихся рядом.Во время визита в медучреждение Александр Григорьевич также заявил, что в стране не будет обязательной вакцинации от коронавируса. Также президент напомнил, что тем, кто проходит диспансеризацию, могут дать дополнительный выходной день.Помимо этого, Лукашенко рассказал, как укрепляет свой иммунитет к коронавирусу. Белорусский лидер пояснил, что "подпитывался в "красных зонах". Президент посоветовал медикам звонить ему, если тем вдруг необходимо подсказать, какое количество антител достаточно для того, чтобы не делать прививку.Напомним, ранее "Дни.ру" , что привез Александр Лукашенко президенту России Владимиру Путину в черном чемодане. Встреча глав двух государств состоялась в конце мая.