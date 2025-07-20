Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе М-7 на участке у деревни Лихая пожня Вязниковского района. Авария произошла сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба МЧС области.

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе М-7 на участке у деревни Лихая пожня Вязниковского района. Авария произошла сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба МЧС области. Спасателей на место вызвали в 5:15. Дело в том, что в легковом авто была семья: папа, мама и их сын 2019 года рождения (5 или 6 лет). Специалисты деблокировали пострадавших