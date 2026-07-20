Региональное Отделение СФР беззаявительно увеличило фиксированную выплату к пенсии 200 жителям региона, которые стали родителями уже после получения статуса пенсионера. Теперь такой

Региональное Отделение СФР беззаявительно увеличило фиксированную выплату к пенсии 200 жителям региона, которые стали родителями уже после получения статуса пенсионера. Теперь такой перерасчёт производится автоматически на основании сведений от органов ЗАГС. Право на повышенную фиксированную выплату имеют родители-пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно