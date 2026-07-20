На личный приём к межрайонному прокурору Михаилу Кузнецову обратилась мать участника СВО, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Женщина пожаловалась на то, что длительное время не может

На личный приём к межрайонному прокурору Михаилу Кузнецову обратилась мать участника СВО, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Женщина пожаловалась на то, что длительное время не может получить удостоверение погибшего члена семьи участника СВО, а также вступить в права наследства на причитающиеся сыну выплаты. В результате оперативного взаимодействия надзорного органа с военным комиссариатом по Кольчугинскому