Наталье Бочкаревой надоело, что на ее имени наживаются злоумышленники, после того, как она сильно похудела. Популярная актриса выступила с заявлением. в котором рассказала, как на самом деле ей удалось привести себя в форму.

Наталье Бочкаревой надоело, что на ее имени наживаются злоумышленники, после того, как она сильно похудела. Популярная актриса выступила с заявлением. в котором рассказала, как на самом деле ей удалось привести себя в форму.Актриса Наталья Бочкарева прославилась после выхода на экраны комедийного многосерийного фильма "Счастливы вместе", в котором она сыграла рыжеволосую мать семейства Дашу Букину. Впрочем, ее отличительной чертой были не только яркий оттенок волос, но и аппетитные формы. Из-за лишнего веса на тот момент 26-летней Наталье никто не давал меньше 45 лет.После того, как завершился сериал, а Наталья стремительно похудела, в Сети стали как грибы после дождя появляться различные сайты и аккаунты, которые брали фотографии артистки и якобы делились ее секретной диетой. В итоге, не желая, чтобы на ее имени зарабатывали злоумышленники, Бочкарева выступила с заявлением.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала несколько фотографий "до" и "после" экстремального похудения, и заявила, что никакими диетами она не пользовалась. "Правда в том, что после рождения второго ребенка, не восстановившись после первой беременности, я весила ❗️ВНИМАНИЕ❗️ 120 кг❗️и сбросила не 20 кг, как пишут, а больше 60 кг меньше чем за год! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила .Звезда сериала "Счастливы вместе" раскрыла секрет. По ее словам, он очень прост. "Физические нагрузки (я много танцевала💃🏻💃🏻💃🏻, участвуя в проекте "Танцы со звездами", спортзал👟🏃‍♀️🏊🏻‍♀️🏋🏻‍♀️ и НИКАКИХ ДИЕТ!!!🙅🏻‍♀️ Главное – не есть на ночь!" – объяснила артистка. При этом она призналась, что даже делает себе поблажки. "Я – жуткая сладкоежка! 🍰🍫🍪🍦 всегда такой была😋 не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии🤪" – сообщила .