Количество аварий снизилось на 26%.

В мэрии Владимира на заседании комитета горсовета представили статистику аварийности на дорогах областного центра за шесть месяцев текущего года.За первое полугодие пресечено 15 932 нарушения ПДД, годом ранее их было почти 19 тысяч. Инспекторы поймали 230 пьяных автомобилистов.«На городских дорогах зарегистрировано 197 аварий, что на 25,9% меньше, чем в прошлом году. Количество погибших сократилось с 20 до 15 человек. Число пострадавших в ДТП уменьшилось на 23%. На 15% меньше происшествий произошло по вине пьяных водителей», - рассказал врио начальника отдела ГИБДД Александр Кузин.Наиболее распространенные причины столкновений: несоблюдение правил проезда перекрестков, превышение скорости, несоблюдение дистанции, а выезд на встречку и переход проезжей части в неположенном месте.Итак, количество аварий с участием пешеходов снизилось на 25%. Погибло на 54% меньше. По их вине произошло 18 происшествий. Для сравнения, годом ранее зафиксировали 31. С 41 до 33 снизилось число ДТП на «зебрах».На 4% меньше аварий зарегистрировано с участием детей. На 62% сократилось количество столкновений с участием общественного транспорта.За полгода ГИБДД выдало 187 предписаний об устранении нарушений при проектировании, строительстве, ремонте и содержании дорог.