28 школьных автобусов отечественного производства торжественно передадут в муниципальные образования региона. Это произойдет завтра, 21 ноября, сообщили в правительстве области. Автобусы

28 школьных автобусов отечественного производства торжественно передадут в муниципальные образования региона. Это произойдет завтра, 21 ноября, сообщили в правительстве области. Автобусы закуплены по поручению Президента за счет федеральных средств. Пять машин отправятся в Ковровский район, 4- в Гусь-Хрустальный. В Александровский район передадут 3 автобуса. По два автомобиля получат Камешковский, Петушинский и Селивановский районы. По одному