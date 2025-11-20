Главный агроном села Покровка по срочному вопросу
пытается дозвониться через ""межгород"" в соседнюю Козульку.
После получаса безуспешного вращения телефонного диска, он, наконец-то дозванивается к оператору, и, перекрывая шумы, орет в трубку:
- Алле, девушка!!! Соедините с Козулькой! Козульку, пожалуйста!!!...
- Козульку дать не можем, можем дать Иркутск...
- Да на хр*на мне Иркутск?! Козулька нужна, Ко-зуль-ка!!!
- Значит не будете говорить с Иркутском? Тогда отключаю...
- ...Не-не-не!!! Буду-буду! Давайте Иркутск... Алле, Иркутск?!..
- Оператор слушает...
- Девушка, милая - Козульку, пожалуйста!!!...
- Козульку дать не можем, можем дать Москву...
- Да на кой мне... Хорошо, давайте Москву!...
- Москва слушает...
- Барышня, будьте добры, соедините с Козуль
еще анекдот!