Владимирский областной суд сохранил Роману Другову (сыну Игоря Другова) ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, изначально Роман Другов и его отец Игорь

Владимирский областной суд сохранил Роману Другову (сыну Игоря Другова) ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, изначально Роман Другов и его отец Игорь Другов находились под подпиской о невыезде. Из-за нарушений данной меры пресечения 6 ноября суд изменил свое решение и отправил обоих в СИЗО. Отец с сыном не согласились с постановлением