В центре областной столицы вновь пострадал гастробизнес. 19 ноября во Владимире в доме 20 на Большой Московской улице в лаунж-пространстве «FOG» произошло возгорание. В пресс-службе

В центре областной столицы вновь пострадал гастробизнес. 19 ноября во Владимире в доме 20 на Большой Московской улице в лаунж-пространстве «FOG» произошло возгорание. В пресс-службе областного МЧС сообщили, что сигнал поступил около 10 вечера. На вызов выдвинулись больше двух десятков огнеборцев. К счастью, масштабного пожара, как в недавнем случае с Рынком на Студеной, не случилось.