В 2024 году компания «ЭКО-транс» в рамках муниципального контракта с МБУ «Благоустройство» заасфальтировала трассу для лыжероллеров на улице Спортивной. Стоимость работ составила 8 млн

В 2024 году компания «ЭКО-транс» в рамках муниципального контракта с МБУ «Благоустройство» заасфальтировала трассу для лыжероллеров на улице Спортивной. Стоимость работ составила 8 млн рублей. Однако на ней обнаружили дефекты, которые могли привести к травмированию спортсменов. Из материала прокуратуры области: В соответствии с муниципальным контрактом, гарантийный срок на результаты работ составляет 5 лет, а гарантия