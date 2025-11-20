До самого волшебного и искрящегося праздника – 41 день. Новый год – время чудес и веры в лучшее. Движение Первых при поддержке Росмолодёжи открывает приём заявок на Всероссийскую акцию

До самого волшебного и искрящегося праздника – 41 день. Новый год – время чудес и веры в лучшее. Движение Первых при поддержке Росмолодёжи открывает приём заявок на Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», сообщает правительство области. Владимирцы могут выступить как в роли мечтателя, так и в роли дарителя. Новогодние желания принимаются от ребят от 3 до 17