Урок в школе. Вдруг раздаётся стук в дверь. Заходит Вовочка весь такой расстрёпанный, ширинка расстёгнута, весь лохматый...
- Любовь Михайловна. Извините, что я опоздал, можно войти?
- Нельзя, пока не ответишь, где был.
- Картошку жарил, Любовь Михайловна!
- Картошку жарил? Ну, коль картошку жарил - ладно, проходи. Но больше не опаздывай!
Тут через несколько минут вбегает девочка, тоже вся лохматая, юбка задранная... Учительница переводит на неё взгляд...
- Так! Ну, а ты, Картошкина, где была?
еще анекдот!