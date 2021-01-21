Во Владимирской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Проверка знаний. Во Владимирской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 140 тысяч одарённых ребят из 33 региона получат шанс поступить в вузы по профильным направлениям без вступительных испытаний в течение четырёх следующих лет. Также будут отобраны кандидаты в сборную команду России для выступления на олимпиадах международного уровня. Региональный этап завершится в конце февраля.