Прощание с певицей Юлией Началовой проходит 21 марта на Троекуровском кладбище. Как сообщают очевидцы, на похоронах началась давка.

Прощание с певицей Юлией Началовой проходит 21 марта на Троекуровском кладбище. Как сообщают очевидцы, на похоронах началась давка.С самого утра поклонники и близкие друзья исполнительницы стали собираться у кладбища. В 10 часов утра парковка была полностью забита. В это же время к месту похорон стали подъезжать звезды шоу-бизнеса. Церемония прощания с артисткой продлится с 12 до 14 часов.Репортеры сообщают, что около Ритуального зала "царит хаос". Охранники у входа просят людей не делать снимки и не задерживаться у гроба. "Организованной очереди нет. Все смотрят на часы. Ждут начала церемонии", передает . Люди беспокоятся, что не успеют проститься с исполнительницей.Напомним, что артистка была госпитализирована 8 марта. Врачи диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже информация о волчанке была опровергнута. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта после операции артистка скончалась.