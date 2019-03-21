Президент Украины Петр Порошенко в канун выборов теряет поддержку американцев. Вашингтон делает ход конем и начинает атаку на приближенных лидера Незалежной. По всей видимости, на наших глазах разворачиваются политические похороны Петра Алексеевича.

Президент Украины Петр Порошенко в канун выборов теряет поддержку американцев. Вашингтон делает ход конем и начинает атаку на приближенных лидера Незалежной. По всей видимости, на наших глазах разворачиваются политические похороны Петра Алексеевича.Крайне неприятная для Порошенко история приключилась с егокумом, генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Глава надзорного ведомстваимел неосторожность заявить, что американский посол Мэри Йованович якобыпередала ему список лиц, которых нельзя преследовать.Резкая реакция из Госдепа США последовала незамедлительно.Вашингтон назвал слова соратника Порошенко "откровенным вымыслом", сообщаетвлиятельное издание The Hill. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве СШАподчеркнули, что не оказывают финансовую поддержку Генпрокурору.Кума Порошенко в американском посольстве в Киеве фактическиназвал лжецом, указав, что распространяемая Луценко информация о наличии списка"неприкасаемых лиц" не соответствует действительности. Вдиппредставительстве полагают, что генпрокурор таким образом хочет испортитьрепутацию посла Йованович.Ну и совсем недвусмысленное заявление из Госдепа: слова Луценко является проявлением коррупции и укрепляет решимость США бороться сказнокрадством на Украине. Кому направлен месседж совершенно понятно -президенту , главному коррупционеру Незалежной.История с раскрытием Луценко списка"неприкасаемых" выглядит крайне странно. Для чего генпрокурорупонадобилось идти на открытый конфликт с американцами, контролирующимиполитические процессы в Незалежной?Тем более странно выпад Луценко смотрится за 10 дней допрезидентских выборов на Украине – 2019, где Порошенко, по данным соцопросов, стреском проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьеру ЮлииТимошенко. Если кум президента действовал самостоятельно, то смелости ему явноне занимать: такой наглости американцы обычно не прощают.Как бы не закончилась эта история, политическое будущеестановится все более туманным. Лидер Незалежной и его погрязшие вкоррупции соратники становятся слишком токсичным материалом для дальновидногоВашингтона.