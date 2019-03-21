Президент Украины Петр Порошенко в канун выборов теряет поддержку американцев. Вашингтон делает ход конем и начинает атаку на приближенных лидера Незалежной. По всей видимости, на наших глазах разворачиваются политические похороны Петра Алексеевича.
Президент Украины Петр Порошенко в канун выборов теряет поддержку американцев. Вашингтон делает ход конем и начинает атаку на приближенных лидера Незалежной. По всей видимости, на наших глазах разворачиваются политические похороны Петра Алексеевича.
Крайне неприятная для Порошенко история приключилась с его
кумом, генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Глава надзорного ведомства
имел неосторожность заявить, что американский посол Мэри Йованович якобы
передала ему список лиц, которых нельзя преследовать.
Резкая реакция из Госдепа США последовала незамедлительно.
Вашингтон назвал слова соратника Порошенко "откровенным вымыслом", сообщает
влиятельное издание The Hill. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве США
подчеркнули, что не оказывают финансовую поддержку Генпрокурору.
Кума Порошенко в американском посольстве в Киеве фактически
назвал лжецом, указав, что распространяемая Луценко информация о наличии списка
"неприкасаемых лиц" не соответствует действительности. В
диппредставительстве полагают, что генпрокурор таким образом хочет испортить
репутацию посла Йованович.
Ну и совсем недвусмысленное заявление из Госдепа: слова Луценко является проявлением коррупции и укрепляет решимость США бороться с
казнокрадством на Украине. Кому направлен месседж совершенно понятно -
президенту , главному коррупционеру Незалежной.
История с раскрытием Луценко списка
"неприкасаемых" выглядит крайне странно. Для чего генпрокурору
понадобилось идти на открытый конфликт с американцами, контролирующими
политические процессы в Незалежной?
Тем более странно выпад Луценко смотрится за 10 дней до
президентских выборов на Украине – 2019, где Порошенко, по данным соцопросов, с
треском проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьеру Юлии
Тимошенко. Если кум президента действовал самостоятельно, то смелости ему явно
не занимать: такой наглости американцы обычно не прощают.
Как бы не закончилась эта история, политическое будущее
становится все более туманным. Лидер Незалежной и его погрязшие в
коррупции соратники становятся слишком токсичным материалом для дальновидного
Вашингтона.