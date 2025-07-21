Кредит в размере 70 млн рублей по Московской программе льготного кредитования на развитие экспортной деятельности предоставил компании «Карьерный клуб» банк ВТБ .

Кредит в размере 70 млн рублей по Московской программе льготного кредитования на развитие экспортной деятельности предоставил компании «Карьерный клуб» банк ВТБ . Дополнительное финансирование позволило предприятию заключить первый экспортный контракт на поставку четырех грохотов* в Республику Беларусь.«Поддержка ведущих предприятий, занятых в сфере машиностроения, – одна из приоритетных задач на пути укрепления технологического суверенитета нашей страны. Участвуя в таких проектах, мы содействуем развитию целого комплекса смежных отраслей. Благодаря этому появляются десятки новых рабочих мест, а экспортные заказы выполняются качественно и в срок», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.«Благодаря финансированию мы смогли оперативно нарастить производственные мощности и выполнить первый экспортный заказ. Наши грохоты – достойная замена современных зарубежных аналогов по совокупности параметров, включая производительность и энергоэффективность. Локализация производства в России делает эту технику доступнее и позволяет занять достойную нишу на рынке современного мобильного дробильно-сортировочного оборудования», — подчеркнул Дмитрий Окишев, генеральный директор ООО «Карьерный клуб».С 2022 года «Карьерный клуб» успешно реализует программу импортозамещения, запустив серийное производство дробильно-сортировочного оборудования АТОМ, соответствующего международным стандартам.* специальное оборудование, которое предназначено для разделения твердого кускового материала по фракциям.