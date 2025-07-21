Об этом сообщило региональное Отделение Социального фонда России (СФР).

С начала 2025 года 5025 семей Владимирской области распорядились средствами материнского капитала на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.Большинство семей, а именно 1785 получателей, направили около 1,2 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий. Еще 2280 семей воспользовались ежемесячными выплатами на детей до трех лет, получив 403 миллиона рублей. На образование детей средства маткапитала направили 800 семей, потратив 45 миллионов рублей, «Владимирские ведомости».Отделение СФР по Владимирской области также сократило срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом вдвое — до пяти рабочих дней. Если же требуются дополнительные документы, срок составит 12 рабочих дней.