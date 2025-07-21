Открытие монумента ожидается к 30 августа.

Установка 18-метровой стелы «Владимир – город трудовой доблести» напротив Центрального парка близится к завершению. Несмотря на длительный процесс, подрядчик укладывается в сроки, и открытие монумента ожидается к 30 августа.Официальный представитель городской администрации Юлия Жирякова подтвердила, что сама стела уже полностью готова, включая 180 хрустальных вставок янтарного цвета и венчающий ее хрустальный герб Владимира, изготовленный на Гусевском заводе. В настоящее время завершается монтаж подсветки и активные работы по благоустройству прилегающей территории, «КП-Владимир».Рядом со стелой установлены пять пилонов высотой до 6,4 метра, на которых размещена информация о трудовых подвигах владимирцев и предприятий, работавших на нужды фронта в годы Великой Отечественной войны.Территория вокруг стелы также преображается: ведется мощение дорожек, установка лавочек и урн. Особое внимание уделяется озеленению: будут высажены декоративные клены, кустарники, а также создан рокарий с можжевельниками, туями, барбарисом, гортензиями и другими растениями. Отмечено, что голубые ели, уже находящиеся на территории, будут сохранены.