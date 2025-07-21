Преступление произошло осенью прошлого года.

Александровский городской суд вынес приговор 31-летнему участковому уполномоченному полиции УМВД России по Александровскому району. Сотрудник правоохранительных органов признан виновным в получении взятки за незаконное бездействие.Преступление произошло в октябре 2024 года, когда участковый получил 20 000 рублей от иностранного гражданина. Взамен он обещал не составлять административный протокол о нарушении миграционного законодательства.В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Суд ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей, что в 50 раз превышает сумму полученной взятки.Помимо крупного штрафа, осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.мигрант попытался дать взятку в 200 долларов владимирскому полицейскому.