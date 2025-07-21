31-летнего участкового уполномоченного УМВД России по Александровскому району судили за взятку. Преступление было совершено в октябре 2024 года, сообщает областная прокуратура. Взятку в 20 000

31-летнего участкового уполномоченного УМВД России по Александровскому району судили за взятку. Преступление было совершено в октябре 2024 года, сообщает областная прокуратура. Взятку в 20 000 рублей участковый получил взамен на несоставление административного протокола за нарушение миграционного законодательства. Подсудимый признал свою вину и теперь заплатит штраф в миллион рублей, а также на 3 года лишится права