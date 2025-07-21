После столкновения машины загорелись.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июля около 17:00 по московскому времени на 265-м километре трассы М7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области.Столкнулось несколько легковых автомобилей, после чего машины загорелись. пресс-службы УМВД по региону, эта авария унесла жизни четырех человек, еще один получил различные травмы. На месте происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется расследование.Ранее под Вязниками семья с маленьким ребенком в аварию. Легковой автомобиль залетел под фуру.