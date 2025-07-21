Мать 40-летнего военнослужащего обратилась в прокуратуру после того, как не смогла получить документы на региональную выплату. Дело в том, что ее сын признан безвестно отсутствующим в ходе

Мать 40-летнего военнослужащего обратилась в прокуратуру после того, как не смогла получить документы на региональную выплату. Дело в том, что ее сын признан безвестно отсутствующим в ходе СВО, а этот статус позволяет родным рассчитывать единовременную матпомощь. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, после проверки документы удалось получить. В итоге женщине перевели на счет 1 миллион