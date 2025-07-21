В Гусь-Хрустальном прокуратура помогла матери 40-летнего военнослужащего, который пропал без вести в ходе специальной военной операции, получить положенные ей выплаты. Женщина столкнулась с ..

В Гусь-Хрустальном прокуратура помогла матери 40-летнего военнослужащего, который пропал без вести в ходе специальной военной операции, получить положенные ей выплаты. Женщина столкнулась с трудностями в оформлении необходимых документов для получения региональной материальной помощи.После обращения в Гусь-Хрустальную межрайонную прокуратуру проверка. В результате из войсковой части, где служил военнослужащий, были получены все необходимые документы. Благодаря вмешательству прокуратуры, отдел социальной защиты населения принял положительное решение о назначении выплаты.Мать пропавшего бойца получила единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей, которая уже переведена на ее счет.Ранее прокуратура Владимирской области семье погибшего участника специальной военной операции добиться положенных денежных выплат.