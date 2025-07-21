Городской парк Гусь-Хрустального хорошеет и преображается из года в год.

В Гусь-Хрустальном воплощено много креативных идей жителей. Например, городской парк хорошеет и преображается из года в год. Благодаря благотворительному фонду «Шаг в жизнь», работе мастера Игоря Володина и юных художников из Школы искусств им. Балакирева общественное пространство развивается и наполняется новыми сказочными персонажами.Как рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, на сегодняшний день в парке установлено 120 деревянных фигур мифических и былинных героев, знакомых каждому с детства. Здесь и Баба-Яга с чёрным котом, и 33 богатыря во главе с дядькой Черномором, и Змей Горыныч...А на днях в городе заработало котокафе, где каждый желающий может провести время в компании с четвероногими друзьями. В этом заведении, попавшие в беду кошки, нашли приют, тепло и заботу. Все животные прошли ветеринарный контроль, стерилизацию и вакцинацию.«Кстати, посетители котокафе могут забрать домой приглянувшегося котика. Частыми посетителями этого необычного кафе стали семьи с детьми. Такое общение обогащает и людей, и животных», – подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин на своей странице в соцсети.