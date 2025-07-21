«Хендэ Солярис», «ГАЗель» и лось попали в ДТП у поселка Лесной в Камешковском районе. Авария произошла 19 июля около десяти вечера. Об этом рассказали в соцсетях владимирского Россоюзспаса.

«Хендэ Солярис», «ГАЗель» и лось попали в ДТП у поселка Лесной в Камешковском районе. Авария произошла 19 июля около десяти вечера. Об этом рассказали в соцсетях владимирского Россоюзспаса. Предполагается, что столкновение произошло из-за лося. Судя по фото, животное погибло. Люди не пострадали, так что помощь спасателей не понадобилась. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Россоюзспас Владимирской