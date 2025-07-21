Житель Меленок выплатит полмиллиона пешеходу, которого сбил на мотоцикле в декабре прошлого года. Мотоциклист на тот момент был лишен водительских прав за нетрезвое вождение, но это не

Житель Меленок выплатит полмиллиона пешеходу, которого сбил на мотоцикле в декабре прошлого года. Мотоциклист на тот момент был лишен водительских прав за нетрезвое вождение, но это не помешало ему вновь сесть пьяным за руль. В пресс-службе прокуратуры области рассказали, что 3 декабря около 2 часов ночи мотоциклист гнал по Муромской улице и сбил пешехода, который