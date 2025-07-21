Из 838 исследованных проб 4,8% не соответствовали нормам.

За первое полугодие 2025 года управление Роспотребнадзора по Владимирской области ряд нарушений в молочной продукции. Из 838 исследованных проб 4,8% не соответствовали нормам по физико-химическим показателям качества.Сообщается, что 6,7% проб содержали патогенные микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки или дрожжи.При этом, из 39 проб, проверенных на фальсификацию, включая наличие немолочных жиров, нарушений не обнаружено. По всем выявленным несоответствиям приняты административные меры.Ранее во Владимире на 70 суток работу городского кафе.