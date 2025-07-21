ВТБ, страховая группа «СОГАЗ» и ГУП «Московский метрополитен» успешно провели первую в России страховую выплату в цифровых рублях. Операция прошла в рамках тестового урегулирования убытка ..

ВТБ, страховая группа «СОГАЗ» и ГУП «Московский метрополитен» успешно провели первую в России страховую выплату в цифровых рублях. Операция прошла в рамках тестового урегулирования убытка по смарт-контракту на страхование беспилотного трамвая «Львенок-Москва», заключенного между СОГАЗом и метрополитеном при технологической поддержке ВТБ. Тестовый платеж не связан с наступлением страхового случая.Эта операция стала первой в России страховой выплатой, осуществленной в цифровой национальной валюте.Тестирование подтвердило полную работоспособность механизма автоматических расчетов с использованием цифрового рубля на платформе Банка России. Смарт-контракт, интегрированный в систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ВТБ, содержал все необходимые условия договора страхования: реквизиты, виды и перечень возмещаемых страховых случаев (повреждение, авария, действия третьих лиц), а также фиксированные суммы возмещения ущерба, подлежащие автоматической выплате.Основное преимущество смарт-контракта — возможность онлайн-расчета ущерба и выплаты возмещения в течение одного дня в цифровых рублях — было успешно подтверждено.В будущем при наступлении страхового случая мосметро, как страхователь, сможет сформировать в системе ДБО ВТБ заявку на возмещение с указанием параметров события. На основании данных, запрограммированных в смарт-контракте, система автоматически рассчитает сумму страхового возмещения для выплаты СОГАЗом. После того, как страховщик подтвердит заявку, произойдет моментальное списание цифровых рублей из цифрового кошелька СОГАЗа и зачисление их на аналогичный кошелек Московского метрополитена.Напомним, что первый в России смарт-контракт на страхование городского транспорта — беспилотного трамвая «Львенок-Москва» — был заключен между СОГАЗом и Московским метрополитеном при участии ВТБ в феврале 2025 года. Инновационный транспорт в рамках поэтапного запуска курсирует как в техническом режиме, так и с пассажирами по трассе маршрута № 10 в районе Строгино. Контракт изначально предусматривал возможность расчетов в цифровом рубле. Трамвай находится на втором этапе запуска, страховой защитой обеспечен как сам трамвай, так и его высокотехнологичное оборудование (камеры, лидары, радары).Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.Реклама. 2W5zFGvtJE4