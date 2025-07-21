Музей Победы в рамках акции, приуроченной ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа, приглашает владимирцев присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского

Музей Победы в рамках акции, приуроченной ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа, приглашает владимирцев присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага». В этот знаменательный день на сайте музея появятся мозаика из присланных снимков участников и виртуальная фотовыставка их работ. Для участия нужно до 17 августа загрузить на сайт музея вашу фотографию с российским