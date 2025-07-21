Музей Победы в рамках акции, приуроченной ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа, приглашает владимирцев присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского
<a href="https://33live.ru/novosti/21-07-2025-zhitelyam-vladimirskoj-oblasti-predlozhili-pouchastvovat-v-fleshmobe-posvyashhennom-flagu-rossii.html" target="_blank">Жителям Владимирской области предложили поучаствовать в флешмобе, посвященном флагу России</a> - Музей Победы в рамках акции, приуроченной ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа, приглашает владимирцев присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского
[url=https://33live.ru/novosti/21-07-2025-zhitelyam-vladimirskoj-oblasti-predlozhili-pouchastvovat-v-fleshmobe-posvyashhennom-flagu-rossii.html]Жителям Владимирской области предложили поучаствовать в флешмобе, посвященном флагу России[/url] - Музей Победы в рамках акции, приуроченной ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа, приглашает владимирцев присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского