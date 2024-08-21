Певец Виктор Салтыков не был изначально заявлен среди участников грандиозного кинофестиваля Талант в Кировске и Апатитах. Но президент форума Андрей Малахов пригласил его спеть две песни на гала-концерте. И появление артиста с хитами стало подарком для жителей Хибин.

Певец Виктор Салтыков не был изначально заявлен среди участников грандиозного кинофестиваля "Талант" в Кировске и Апатитах. Но президент форума Андрей Малахов пригласил его спеть две песни на гала-концерте. И появление артиста с хитами стало подарком для жителей Хибин.Салтыков на кинофестивале исполнил шлягеры "Белая ночь" и "Улетели листья". Последняя – песня Александра Морозова и Николая Рубцова, получившая широкую известность после исполнения Виктором Салтыковым с группой "Форум" в 1984 году. 40-летие ее появление и отметили в Кировске. Зал включил фонарики и тепло принял песню.Несмотря на возраст – а Салтыкову идет 67-й год – он в хорошей вокальной форме. А вот физической обещает заняться."Я обязательно избавлюсь от животика!" – пообещал зрителям раздобревший артист.И за кулисам рассказал о чудесной диете корреспонденту "Дни.ру"."Нужно ничего не есть и чем-то заниматься, – улыбается исполнитель. – Сейчас я поставил задачу за 3-4 месяца как-то "срезать" живот. Уже нашел в соцсестях очень много "рилсов" (коротких видео – Прим. ред.) с советами от людей, как прыгать, делать зарядку, отжиматься с толком. Своего я добьюсь – вы меня не узнаете!"Салтыков говорит, что хочет не столько сбросить вес, сколько подтянуться, чтобы концертные костюмы смотрелись более выразительно и эффектно."А то, чувствую, скоро мне спрятать живот за ними и закрыться под большими рубашками не получится", – улыбается музыкант.