Один из самых значимых праздников иудаизма Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год) в этом году будут отмечать с вечера 25 до вечера 27 сентября. А накануне наступления 5783 года от сотворения мира дочери народа Израилева собрались в роскошном банкетном зале на вечере, посвященном силе женской молитвы.

Один из самых значимых праздников иудаизма Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год) в этом году будут отмечать с вечера 25 до вечера 27 сентября. А накануне наступления 5783 года от сотворения мира дочери народа Израилева собрались в роскошном банкетном зале на вечере, посвященном силе женской молитвы.В иудаизме есть понятие "Г’афрашат хала". Это так называемая заповедь отделения халы – предписание отделять небольшой кусок от теста, принадлежащего еврею и приготовленного из одного из пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, полбы, овса и ржи. Этот кусок называется хала. Согласно закону, халу полагается отдавать Коэну (священнослужителю) и только Коэну разрешается есть испеченный из нее хлеб, если и он, и хала ритуально чисты.Весь свет еврейской Москвы этим и занимался сейчас. Несколько сот наманикюренных пальчиков старательно – многие впервые в жизни! – месили тесто в канун Нового года, когда Всевышний в поле и ждет всех, для того чтоб исполнить желания. Судя по дорогим сумкам и платьям этой публики, ее желание исполняются всегда. На сделанных грудях некоторых гостей, правда, колыхались православные крестики из золота и бриллиантов, но кто сказал, что двум богам служить нельзя?!Елена Север, Жасмин и другие знаменитости тоже не отставали от приготовления теста. А когда оно было готово, началось самое интересное – сбор денег в поддержку женского еврейского конгресса. "Надеюсь, тут состоятельная публика"? – окинул взором зал телеведущий Андрей Малахов, которого позвали править аукцион. И объявил первый лот – картина современного художника всего за 9 тысяч евро. Мол, она подчеркнет статус и вкус владельца. Желающих расстаться с такой суммой долго не находилось. Видимо, когда дамы собирались месить тесто для халы, забыли захватить из дома по 9 тысяч евро. "Позвоните мужьям! Они не откажут!" – увещевал Малахов. А он, как известно, и мертвого уговорит. Первый лот продан!Следующий лот был очень еврейский. Продавались 1-долларовые банкноты 1987 года выпуска в рамке. Правда, не по номиналу, а в... 5770 раз дороже. За что наценка? А это якобы именно те доллары, которые когда-то вместе с благословениями раздавал евреям Любавический Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. И считается, что доллар, полученный из рук Ребе, – настоящая реликвия, источник благословения и чуда… "Очень, очень выгодное вложение" – хвалил Малахов покупательницу одного из трех долларов (два другие не были куплены).Мол, недавно австралиец приобрел одну таких из долларовых купюр за 25 тысяч австралийских долларов. так что вам крупно повезло, за копейки такую реликвию взяли!А дальше уставший от замеса теста народ сметал фотографии балерин по 90 тысяч, ночи в турецком отеле по 70 тысяч, членства в каких-то закрытых клубах и прочую мелочь. Всего же Андрей Малахов за час заработал для еврейских женщин полтора миллиона рублей. Благое дело сделал!