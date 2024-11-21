«Аллея ёлок» – уже традиционная акция, в которой принимают участие жители, различные коллективы и организации области. Представить новогоднюю красавицу можно в разных стилях – это

«Аллея ёлок» – уже традиционная акция, в которой принимают участие жители, различные коллективы и организации области. Представить новогоднюю красавицу можно в разных стилях – это место для креатива и проявления фантазии. В этом году предусмотрены места на 28 елок. Новогодние арт-объекты будут радовать гостей и местных жителей возле Торговых рядов. Подать заявку на участие можно