Работы по восстановлению городских лестниц продолжатся и в 2025 году.

Во Владимире на этой неделе завершен ремонт лестницы у дома 1А по улице Василисина. Это получилось сделать благодаря хорошим погодным условиям, как сообщает городская администрация.Работы проводит компания «ЦУГД» в рамках обширной программы реконструкции муниципальных лестниц. В этом году обновлены лестницы на улицах Муромская, Мещерская, Клязьминская, Горького, Владимирский спуск, проспект Ленина, а также у домов 3, 15 и 17 по Нижней Дуброве. Кроме того, отремонтированы лестницы, соединяющие Успенский собор с Палатами музея-заповедника, и связывающие музей «Старый Владимир» с Спасским холмом. Планируется, что работы по восстановлению городских лестниц продолжатся и в 2025 году.Напомним, ранее мы писали, что