Во Владимирском филиале ПИМУ постоянно проводят профориентационные мероприятия для школьников из областного центра и районов. Это уникальная возможность для будущих студентов

Во Владимирском филиале ПИМУ постоянно проводят профориентационные мероприятия для школьников из областного центра и районов. Это уникальная возможность для будущих студентов познакомиться с миром медицины и сделать первый шаг к своей профессии. В этот раз на экскурсии в ПИМУ побывали учащиеся профильных классов из школы №10 г. Коврова. Для ребят провели пробные занятия по анатомии