Употребление трёх-четырёх чашек кофе в день может снизить вероятность возникновения хронических заболеваний печени и почти вдвое уменьшить риск смерти. К такому выводу пришли британские ..

Употребление трёх-четырёх чашек кофе в день может снизить вероятность возникновения хронических заболеваний печени и почти вдвое уменьшить риск смерти. К такому выводу пришли британские учёные на основе результатов большого исследования.В течение нескольких лет специалисты следили за здоровьем 500 тысяч мужчин и женщин. Эксперимент показал, что те из них, кто регулярно употреблял кофе, на 20% реже сталкивался с циррозом печени, стеатозом печени и другими заболеваниями. Кроме того, участники исследования умирали на 49% реже тех, кто не пил кофе, сообщает телеканал "".