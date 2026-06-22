В День памяти и скорби владимирцы возложили цветы к мемориалам и зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. В церемониях участвовали глава города Сергей Волков,

В День памяти и скорби владимирцы возложили цветы к мемориалам и зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. В церемониях участвовали глава города Сергей Волков, губернатор Александр Авдеев, руководители правоохранительных органов, ветераны и жители Владимира. Сергей Волков обратился к жителям города в соцсетях со словами о том, что 22 июня 1941 года