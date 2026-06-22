За минувшую неделю к врачам с жалобами на укусы клещей обратились 172 жителя региона, включая 28 детей. Лабораторные исследования снятых с людей насекомых выявили 11 случаев иксодового

За минувшую неделю к врачам с жалобами на укусы клещей обратились 172 жителя региона, включая 28 детей. Лабораторные исследования снятых с людей насекомых выявили 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона в медучреждения по поводу присасывания обратились 1341 человек, из них 249 — несовершеннолетние. Клещевого энцефалита среди заболевших не зафиксировано.