Владимирец получил срок за покушение на убийство: он дважды ударил ножом 30-летнего посетителя ресторана Лосось и Кофе во время ссоры, сообщили в СК России по Владимирской области. Конфликт

Владимирец получил срок за покушение на убийство: он дважды ударил ножом 30-летнего посетителя ресторана Лосось и Кофе во время ссоры, сообщили в СК России по Владимирской области. Конфликт между мужчинами начался ещё в январе 2025 года в одном из заведений города. Тогда обошлось без драки. А вот 2 марта встреча повторилась и переросла в потасовку.