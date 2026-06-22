Днём 22 июня на улице Урицкого загорелись хозпостройки. Столб густого чёрного дыма видно из многих частей города, очевидцы выкладывают видео в соцсетях. По данным ГУ МЧС России по

Днём 22 июня на улице Урицкого загорелись хозпостройки. Столб густого чёрного дыма видно из многих частей города, очевидцы выкладывают видео в соцсетях. По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар начался рядом с домом №20. По предварительной информации на 15:40, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Подробные сведения уточняются. UPD: В 15:56 огонь на