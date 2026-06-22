В Александровский округ поступила первая партия из 6 закупленных автобусов.

Вопрос транспортной доступности остается одним из ключевых направлений работы региональных властей и важным пунктом Народной Программы партии «Единая Россия». В рамках губернаторской инициативы Александра Авдеева по модернизации общественного транспорта до 2030 года идет планомерное обновление автопарка.Для регулярных пассажирских перевозок приобрели 6 современных автобусов. 3 машины уже доставлены в округ, еще 3 ожидаются в текущем месяце. Каждый автобус оснащен системами видеонаблюдения для безопасности граждан и механическими складными аппарелями для удобства маломобильных пассажиров.Проект финансируется за счет субсидий из федерального, областного и местного бюджетов. Новая техника будет направлена на наиболее загруженные маршруты с высоким ежедневным пассажиропотоком. Все машины сейчас проходят финальную подготовку к выходу на линию.