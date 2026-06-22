Во Владимирской области до 2030 года планируют заменить 764 старых лифта.

Во Владимирской области к 2030 году заменят все лифты, работающие более 25 лет. Всего планируют обновить 764 кабины. По словам министра Александра Муромского, монтаж одной системы стоит почти 5 миллионов рублей. Свыше 400 устройств уже заменили за счет средств регионального фонда.На текущий год намечен капитальный ремонт в 128 многоквартирных зданиях. Общий бюджет работ превысит 1,1 миллиарда. Специалисты приведут в порядок 110 кровель, 10 фасадов и 8 лифтов. Ранее за год удалось отремонтировать 279 объектов.Взносы на капитальный ремонт в регионе проиндексировали. Для жильцов домов с лифтами тариф составит 15,76 руб. за квадратный метр. Полученные средства направят на ускорение программы модернизации. Стоимость этой услуги в области остается одной из самых низких в центре России.