Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В Гороховце сотовая компания была оштрафована на 600 тысяч рублей за допущенное нарушение, которое привело к утечке персональных данных местного жителя. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Проверка показала, что оператор пропустил в свою сеть звонок, совершенный с поддельного телефонного номера. Это позволило мошенникам получить доступ к личным данным гороховчанина. Звонок был осуществлен с номера, замаскированного под обычный российский. Система безопасности оператора не смогла выявить подмену, в результате чего вредоносное соединение было допущено в сеть.Действия мошенников привели к компрометации конфиденциальной информации пользователя. Прокуратурой Гороховецкого района было возбуждено административное дело в отношении телекоммуникационной компании. Суд признал компанию виновной и назначил максимальный штраф в размере 600 тысяч рублей.Компания предприняла попытку обжаловать решение в апелляционном суде, однако безуспешно. Суд оставил решение без изменений, подтвердив законность наказания.